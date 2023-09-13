إدارة مختصة بوزارة التضامن لصرف الإعانات في الأزمات والنكبات والكوارث

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الإدارة العامة للأزمات والإغاثة، عن تفاصيل صرف الإعانات حين حدوث أزمات ونكبات وكوارث، وهذا بحسب ما جاء على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الهدف من صرف الإعانات حال النكبات والكوارث

- التعرف على نظم الإنذار المبكر لاكتشاف الأزمات والتنبؤ بها وتحليلها للوقاية منها والتخطيط السليم لمواجهتها ومتابعة إداراتها أثناء وبعد وقوعها.

- توفير أكبر قدر من المعلومات والإمكانيات الموضوعية والسابقة عن موقف الأزمة وتحديد الأولويات ووضع الحد ما بين الحقائق الموضوعية وبين الرؤية الشخصية لهذه الحقائق وتفسير تلك المعلومات على ضوء عناصرها الموضوعية والأساليب التى أدت الى حدوثها مع تقدير عنصر الوقت للتعامل مع الأزمات والعمل على تقليل الآثار السلبية.

- القيام بأعمال الطوارئ وإغاثة المنكوبين فى حالات الأزمات والكوارث الفردية والعامة.

اختصاصات الإدارة عامة للأزمات والإغاثة

- رسم السياسة العامة ووضع البرامج في ميادين التنبؤ والوقاية والتخطيط ومتابعة الأزمات.

- وضع نظم تساعد على التنبؤ بالأزمات المحتملة والظروف البيئية المحيطة بها مع تقدم المخاطر والتهديدات الناجمة عنها ووضع الأولويات تبعا لنوع وشدة مخاطر كل أزمة محتملة الحدوث.

- رسم سياسة الحصول على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأزمات والإغاثة والمواقع الصالحة للإيواء ووسائل الإعاشة وتحليلها ووضع نظم للاستخدام الفعال لهذه البيانات والمعارف المتراكمة بهدف الوقاية وإدارة الأزمات وتحقيق آمن وسلامة الكيان الادارى ونظم العمل .

- وضع خطط مواجهة الأزمات وابتداء الرأي في وضع برنامج زمني لتنفيذ المهام الموضحة بالخطة والتدريب على تنفيذها للعاملين والمتطوعين أو لفريق الأزمات والتعاون مع القطاع المدني والجمعيات الأهلية بهدف تحسين الأداء واكتساب الخبرات.

- الاتصال بالجهات الخارجية التي سيتم الاتصال بها سواء لإبلاغها أو الاستعانة بها حسب موقف كل أزمة مع التنسيق المسبق مع كل منها.

- وضع مشروعات الوزارة للسنوات المقبلة في مجالات الأزمة وفقا للاحتياجات الفعلية وتقارير المديريات الإقليمية والإشراف على مشروعات المستوى القومي التي تتعلق بالأزمات والإغاثة.

- إعداد النماذج والسجلات التنظيمية والكتب الدورية المنظمة للعمل فى مجالات الأزمات والإغاثة.

- التنسيق بين الادارة والإدارات الفنية الأخرى والجهات الخارجية المعنية.

- متابعة المديريات الإقليمية في حالة حدوث الأزمات ومتابعة إغاثة المنكوبين وإيوائهم.

- متابعة التقارير والإحصائيات التي ترد للإدارة من الأجهزة المعنية.

- إعداد قوائم المنكوبين وتصنيفهم وإعانتهم في حالات الطوارئ أو وقوع الأزمات وحصر الخسائر.

- الاشتراك في حالات الإغاثة الدولية للدول الصديقة والاشتراك مع جمعية الهلال الأحمر.