«الأرصاد الليبية»: أعداد ضحايا العاصفة دانيال مفاجئة.. والمأساة كبيرة

توقع محمد الشامس، مدير التنبؤات بمركز الأرصاد الليبية، عدم وجود أي ظواهر شاذة تؤثر مرة أخرى على البلاد خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن البلاد ستشهد استقرارا وثباتا لكل الظروف الطبيعية من رياح وأمطار لمدة 10 أيام مقبلة، بعد العاصفة دانيال.

«الشامس»: خراب هائل جراء «دانيال»

وأضاف «الشامس» خلال مداخلة هاتفية له من «طرابلس» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ إعصار دانيال حقق حجم هائل من الدمار وهو مأساة كبيرة والأرقام تفاجئنا من حين لآخر بارتفاع حصيلة الوفيات، موضحا أن تغير المناخ أصبح مشكلة عسيرة تتطلب الاستعداد لتغيير الاستراتيجيات الدولية لدواعي السلامة، والاستعداد مستقبليا لاحتواء الوضع الجديد والتأقلم معه.

إعصار دانيال والظواهر الشاذة على المتوسط

وتابع مدير التنبؤات بمركز الأرصاد، أنَّ توصيات الأمم المتحدة للعالم أجمع شددت على ضرورة التأقلم مع الأوضاع الجديدة أبرزها التغير في المناخ، قائلاً بأن الأمطار غيرت من خريطة العالم والأعاصير، حتى أن الظواهر الشاذة، مثل إعصار دانيال، تعتري البحار المغلقة كالبحر المتوسط، وتؤثر سلباً على الأمن والخريطة الجغرافية للمناطق المحيطة.