خفض تنسيق القبول بالثانوي العام في البحيرة لـ220 درجة

قررت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2023 /2024 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة، بواقع 5 درجات، ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة.

خفض درجات القبول في الثانوية العامة بالبحيرة

والقرار خاص ببعض المدارس التى بها أماكن شاغرة في بعض الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي، واستكمال الأعداد المطلوبة، واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور واستكمال كثافة الفصول من أعداد الطلاب.

فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوي

كما وافقت نائب المحافظ على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوي للطلاب الحاصلين على حد أدنى 165 درجة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما لا يخالف القرار.

ومن جهته، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إستمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق مدن ومراكز المحافظة.