سعر الدولار في البنوك المصرية بختام التعاملات اليوم الأربعاء

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه، في مختلف البنوك المصرية، مع ختام التعاملات اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار اليوم الأربعاء في أبرز البنوك العاملة في مصر، حسب ما أوضحته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات في بنك مصر فسجل 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة فسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.