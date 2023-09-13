سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 13-9-2023

يسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-9-2023 في البنوك المصرية هدوءا ملحوظا، حيث لم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ بداية سبتمبر الجاري، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-9-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يبلغ سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك المشرق

- ووصل سعر الدولار في بنك المشرق إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- فيما يسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه للبيع.