سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية.. مستقر

شهد سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم بالبنوك المصرية ثباتا ملحوظا، حيث لم تطرأ على الأسعار أي تغير منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، ليسجل متوسط السعر 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات المسائية داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات سجل في بنك المشرق 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.