استقرار مؤشر الدولار عالميا وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

استقر مؤشر الدولار حول 104.6 نقطة اليوم الأربعاء مع تجنب المستثمرين القيام برهانات كبيرة قبيل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على خطوات السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي».

ومن المتوقع أن يتسارع معدل التضخم السنوي المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء إلى 3.6% في أغسطس من 3.2% في يوليو بسبب ضغوط تكلفة الطاقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الأسبوع المقبل، في حين تتزايد الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة في نوفمبر.

مؤشر الدولار عالميا

وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار بنسبة نصف بالمائة يوم الاثنين الماضي بعد أن ذكرت «وول ستريت جورنال» خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحوا أقل يقينًا بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، كما تعرض الدولار الأمريكي مؤخرًا لانتكاسة مقابل الين الياباني بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى نهاية محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.48 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 110.81 نقطة خلال 12 شهرًا.