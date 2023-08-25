منى زكي عن تكريمها بمهرجان الدراما: «شكرا لكل مشاهد إداني صوته»

أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بتكريمها في حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، إذ نالت جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل «تحت الوصاية» الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

تكريم منى زكي في مهرجان القاهرة للدراما

ونشرت منى زكي، فيديو لها خلال التكريم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «سعيدة جدًا بتكريمي من مهرجان الدراما وممتنة لحصولي على جايزة أفضل ممثلة عن مسلسل (تحت الوصاية).. واللي بنتهزها فرصة عشان أكرر الشكر لمخرج العمل محمد شاكر خضير، والمؤلفين خالد وشيرين دياب وشركة ميديا هب وكل فريق المسلسل».

رسالة منى زكي للقائمين على مهرجان الدراما

وأضافت منى زكي: «بالتأكيد أحب أشكر دكتور أشرف زكي على دعمه الدائم لينا وللصناعة، ودكتور يحيى الفخراني، وكل القائمين على المهرجان، ولجنة المهرجان، وزملائي النجوم اللي فازوا بأحلى جوائز، وشكر من القلب لكل مشاهد إداني صوته.. فخورة إني كنت جزء من المهرجان، وحقيقي فخورة بالاحتفال بمرور 60 سنة على الدراما المصرية».