«البحوث الزراعية» ينظم ورشة عمل حول آليات رعاية الثروة الحيوانية

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، وجامعة «سيفا» للتناسليات الحيوانية، ورشة العمل السادسة بشأن رعاية الثروة الحيوانية، خاصة تناسليات الأبقار والجاموس.

تأثير الحرارة والرطوبة المرتفعة على الخصوبة

وشملت ورشة العمل عددًا من الموضوعات الخاصة بالمشاكل التناسلية في الأبقار والجاموس، وكذلك تأثير الحرارة والرطوبة المرتفعة على معدلات الخصوبة ونسب النفوق المبكر والإجهاض، وكذلك صحة العجول الرضيعة.

إعداد برامج خاصة بتلقيح الحيوانات

وضمت ورشة العمل ستة محاضرين و55 متدرباً، وكان من أهم التوصيات ضرورة الاهتمام بالأبقار قبل وبعد الولادة مباشرة، وكذلك التأكد من ثبوت العشار خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد الولادة، وكذلك ضرورة الاهتمام بتغذية وتحصين وتجريع الحيوانات بصفة دورية، وإعداد برامج خاصة بتلقيح الحيوانات مع ضرورة الاهتمام بجودة السائل المنوي، وتحديد الأهداف الخاصة بتربية الحيوانات بالقطيع وقياس مؤشرات الأداء بصفة مستمرة.