استشاري علاقات أسرية: يجب التعامل بما يرضي الله بين الزوجين حتى عند الانفصال

قالت الدكتورة سماح عبدالفتاح استشاري العلاقات الأسرية، إنه يجب الالتزام بالتعامل الراقي بين الزوجين، وأن يكون كل ما بينهما بما يرضي الله، وحتى عند الانفصال يكون ذلك بالمعروف، لأن الأصل في العلاقات في الشرع الإسلامي «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».

اتفاق مسبق على مصلحة الأبناء

وأضافت «عبدالفتاح» خلال لقاء ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر فضائية cbc، أن أي زوج وزوجة من الطبيعي حدوث خلاف بينهما في الحياة الزوجية، ولابد قبل الانفصال أن يكون هناك اتفاق مسبق على مصلحة الأبناء، حتى لا يحدث تهميش وإهمال لهم».

الحفاظ على مشاعر الأطفال

ولفتت استشاري العلاقات الأسرية إلى أنه إذا حدث خلاف بين الزوجين ومشادات فيما بينهما عليهم أن يحافظوا لآخر لحظة على مشاعر أولادهم، موضحة: «مش أي عدد من الأشخاص موجودين مع بعض داخل 4 حيطان بقي بيت، وارد إن كثير من الأسر نظريًا أمام المجتمع هي أسر كاملة وفي الأصل عكس ذلك».