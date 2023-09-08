محافظ الجيزة يتابع مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على معاينة مراحل العمل الجارية بعدد من القطاعات المار بها محور عمرو بن العاص في نطاق أحياء الطالبية والهرم.

منطقة الإخلاص بحي الطالبية

شملت جوله المحافظ، متابعة أعمال إنشاء الطريق السطحي للمحور بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية، بالإضافة إلى مواقع الربط مع الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، وكلف المحافظ خلال الجولة، رئيس الحي بالتنسيق الدوري مع جهاز تعمير القاهرة والشركة المنفذة لإزالة أي معوقات وتسهيل العمل للانتهاء خلال الجدول الزمني المحدد لها.

المحور إضافة كبيرة للطرق

وأشار إلى أن المحور يعد إضافة كبيرة لشبكة الطرق بالمحافظة، حيث يساهم في ربط الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي بطول يصل إلى 4.5 كم مارا بالعديد من المناطق ذات الكثافات المرورية الكبيرة وعلى رأسها شارعي الهرم والملك فيصل ومحور أنور السادات ( ترسا).

كما اطلع المحافظ من رئيس الحي، على موقف أعمال الرصف بطريق الخدمة أسفل المحور بقطاع شارع المطبعة بين شارعي الهرم وفيصل، الذي تم البدء في رصف وتطوير الطريق وإنشاء أرصفة المشاة وساحات انتظار المركبات، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحور لتحقيق الاستفادة المرورية منه.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.