محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لـ«ميت القايد».. «تتفانى في العمل»

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت القايد بمركز ومدينة العياط، وتدعى فوزية سيد علي.

وقرر المحافظ منحها مكافأة مالية تعادل شهر من راتبها؛ وذلك للتفاني في العمل والقيام بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية وكفاءة شبكة الإنارة ومراجعة حركة السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية وأعمال الإصلاح والصيانة إلى جانب موقف الوحدة من حالات مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإشغالات وترشيد استهلاك الكهرباء والإجراءات المتخذة حيال تلك العناصر وسرعة التعامل وحل شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي بالوحدة المحلية والتي بلغت نسبة إنجازها 80%.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن المكافأة أقرت عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من جهاز التفتيش والمتابعة بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لكافة قطاعات العمل بالوحدة، والتأكد من كفاءتها بما يعكس تقديم خدمات لائقه للمواطنين.

تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل

وأكد محافظ الجيزة، أن الهدف من منظومة متابعة الأعمال بالوحدات المحلية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسي يضمن في النهاية إثراء خبرات العاملين بالمحليات وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم إلى جانب متابعة مدى التزام المسؤولين والعاملين بمهام العمل وبحث أوجه القصور بالأداء لسرعة معالجتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه تجرى متابعة حالة النظافة بالشوارع في جميع قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

الالتزام بترشيد الاستهلاك

وتمثلت أبرز الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية بميت القايد في رفع كفاءة وتطوير المدخل الرئيسي لقرى المقاطفية ومنشاة أبو العباس وكفر بركات وتشجير طرق مصر أسيوط الزراعي نطاق الوحدة ومداخل القرى، وتنفيذ إزالة لمخالفات البناء بنسبة 100% والسعي نحو تطبيق الجمع السكني للمخلفات بنسبة مرتفعة وكفاءة الإنارة بالوحدة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك.