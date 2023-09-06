محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية

تفقد محافظ الجيزة أعمال استكمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية، بدءا من محور 26 يوليو باتجاه منطقه الصليبة بمركز ومدينة كرداسة، استكمالاً لخطة التطوير التي يشهدها المحور بالكامل بمسافة تصل إلى 10 كيلو مترات.

شدد المحافظ على رئيس مركز كرداسة بالتنسيق مع شركات المرافق على سرعة الانتهاء من أعمال التحويلات للمرافق المتعارضة مع الأعمال، موجهاً برفع المخلفات ونواتج الأعمال على الفور.

الالتزام بالجدول الزمني لتطوير ورصف طريق المنصورية

كما كلف المحافظ مديرية الطرق بالتأكيد على الشركة المكلفة بأعمال الرصف بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

كما تابع المحافظ نسب العمل بالممشي السياحي لطريق المنصورية بدءا من تقاطعه مع الطريق الأبيض بكرداسة حتى حدوده بحي الهرم، موجها بمراجعة الأعمال، وتلاشي عدداً من الملاحظات بالأسوار الجمالية وأرصفة المشاة الخاصة بالممشي مع زيادة مسطح الأكشاك والمحال الحضارية الموجود بما لا يعيق حركة المارة أو المركبات، مؤكداً دعم الطريق بالكامل بالأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري عليه.

محافظ الجيزة يتابع أعمال التغطية والتأهيل لترعة المريوطية

كما تابع محافظ الجيزة أعمال التغطية والتأهيل لترعة المريوطية في المنطقة بين شارعي الشيشيني والمنشية، حيث جرى البدء في أعمال الصب الخرسانية واستكمال أعمال التغطية بإحدى القطاعات المقرر إنشاء كوبري لعبور السيارات أعلاه لتسهيل حركة الدوران للسيارات، لافتا إلى أنه جرى مراعاة إقامة الكوبري بالمنطقة المشار إليها بحيث لا يؤثر على الحركة المرورية.

وتفقد المحافظ نسب التنفيذ في المنطقة التجارية والاستثمارية أعلى القطاع المغطي لترعة المريوطية بمدخل شارع الملك فيصل، التي من المقرر أن تستوعب 18 محلا وبارتشن ودورات مياه، وغرف إدارية وكاميرات مراقبة.

توسعة مدخل طريق المريوطية من شارع الملك فيصل

كما تابع المحافظ أعمال توسعة مدخل طريق المريوطية من شارع الملك فيصل بحي الهرم، ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومدير مديريات الطرق والإسكان ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس هيئة النظافة ورئيس جهاز السرفيس.