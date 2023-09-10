«تموين القاهرة»: ضبط 8 آلاف مخالفة خلال 30 يوما

كشف تقرير مديرية التموين في القاهرة، عن أنّ عدد المخالفات المضبوطة على مدار أغسطس الماضي، بلغ 8050 مخالفة، وكانت أكبر نسبة مخالفات في بند مخالفات قانون حماية المستهلك بنسبة 33% من إجمالي عدد المخالفات، يليها بند مخالفات شهادة صحية بنسبة 20%، ومخالفات أخرى بنسبة 14%، ثم غش تجاري بنسبة 9%، بينما بلغ إجمالي حالات الغش التجاري 764 مخالفة، و508 سلع مجهولة، 2626 مخالفة قانون حماية المستهلك، و299 مخالفة بند أوكازيون، و441 بيع بأزيد، و618 مخالفة تراخيص، و1629 مخالفة شهادات صحية، و1165 مخالفة أخرى.

أقل نسبة مخالفات في القاهرة

وأوضح التقرير، أنّ أقل عدد من المخالفات على مستوى القاهرة يوجد في بند أوكازيون بنسبة 4% يليه بيع بأزيد بنسبة 5% يليه سلع مجهولة بنسبة 6% ثم تراخيص بنسبة 8%، لافتا إلى أنّه بالنسبة للمنطقة الشرقية بلغ عدد حالات الغش التجاري 303 حالات، إضافة إلى 125 محضر سلع مجهولة، و1000 مخالفة قانون حماية المستهلك، و150 مخالفة بند أوكازيون، و200 مخالفة بيع بأزيد من السعر، و238 مخالفة تراخيص، و616 مخالفة شهادة صحية، و342 مخالفة أخرى، ليصل إجمالي المخالفات بالمنطقة الشرقية إلى 2974 مخالفة، تضم أحياء مصر الجديدة، النزهة، شرق وغرب مدينة نصر، المطرية، عين شمس، المرج، السلام 1 و2.

مخالفات المنطقة الغربية

أما مخالفات أحياء المنطقة الغربية، فتشمل 864 مخالفة، منها 213 مخالفة شهادات صحية، و222 مخالفات أخرى، و13 مخالفة تراخيص، و28 مخالفة بيع بأزيد، و3 مخالفات أوكازيون، و310 مخالفات قانون حماية المستهلك، و42 مخالفة سلع مجهولة، و33 غش تجاري.

أما مخالفات أحياء المنطقة الجنوبية في القاهرة، فبلغ إجمالي عددها 1840 مخالفة، منها 213 غش تجاري، 47 سلع مجهولة، 668 مخالفة قانون حماية المستهلك، 55 مخالفة بند أوكازيون، 144 بيع بأزيد من السعر، 166 مخالفة تراخيص، 519 مخالفة شهادة صحية، 28 مخالفات أخرى.