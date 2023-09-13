كيف يمكنك تحقيق أرباح من مواقع الإنترنت في خطوات سهلة وبسيطة؟

في كثير من الأحيان، يبحث العديد من الراغبين في الحصول على مصدر دخل إضافي عن مصادر موثوق بها عبر الإنترنت تمكنهم من ربح أموال طائلة، مقابل إجراء بعض المهام البسيطة، إذ إن هناك العديد من المواقع المختلفة التي تتيح الفرصة لمستخدميها في الحصول على أموال دون إلزامهم بوقت مخصص للعمل، في مقابل إجراء بعض الأشياء البسيطة في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل عبر الإنترنت.

ويوضح موقع ويكي هاو أن هناك بعض المصادر التي يمكن أن تتيح لمستخدميها الحصول على مصدر دخل إضافي لهم، ونوضح من خلال هذا التقرير بعض المصادر التي تمكن مستخدمي شبكة الإنترنت الحصول على أموال طائلة من خلال بعض المواقع عن طريق إتمام بعض المهام التي يتم تحديدها لمستخدميه، وفق موقع ويكي هاو.

كيف يمكنك تحقيق أرباح طائلة من الإنترنت؟

هناك عدة طرق مختلفة تتيح للمستخدمين الحصول على أموال، وجاءت تلك الطرق كالتالي:

1- مواقع إجراء الاستبيانات

هناك بعض المواقع التي تتيح لمستخدميها ربح مبلغ مالي من 50 دولار إلى 100 دولار شهريًا نقدًا من خلال إجراء بعض الاستبيانات، فما عليك سوى البحث عن تلك المواقع المتخصصة في إجراء الاستبيانات المدفوعة على الانترنت، والاشترك في عدد كبير من تلك المواقع، حتى تزيد لتزيد فرص اختيارهم للاستبيانات الأعلى أجرًا.

كيفية استخدام مواقع الاستبيانات

- يقوم الراغب في الاشتراك في الاستبيانات بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بهم، مع فحصه باستمرار بحيث يمكن الرد سريعًا على عروض الاستبيانات.

- يصل سعر الاستبيانات في معظم الأحيان لقيمة تتراوح بين دولار و3 دولارات ويستغرق الاستبيان 45 دقيقة لإتمامه.

- من الممكن أن يحصل أيضا المشارك في الاستبيان على بطاقات هدايا مدفوعة، أو منتجات مجانية، أو الظخول مسابقات اليانصيب.

- يجب على الراغب في إجراء الاستبيان الاهتمام بسياسة الخصوصية، والتأكد من الموقع لن يقوم ببيع المعلومات الشخصية.

2- اختبار المواقع

هناك العديد من المواقع التي تتيح لمستخدميها فرصة الحصول على أموال مقابل اختبار قابلية الاستخدام عن بُعد، إذ يحصل المستخدم على أجر مقابل التصفح في موقع إلكتروني لأول مرة، والتعليق لصاحب الموقع.

كيفية إجراء اختبار المواقع

- عند إجراء اختبار للموقع، قد تستغرق المدة 15 دقيقة، مقابل الحصول على 10 دولارات لكل اختبار.

- يتضمن الاختبار إجراء سيناريو على الموقع الخاص بالعميل مع التسجيل عليه للقيام بذلك.

- في بعض الأحيان قد يتم طلب اختيار إحدى السلع وشرائها من على موقع أحد بائعي التجزئة.

- تحتاج تلك العملية إلى جهاز كمبيوتر وميكروفون، وسرعة عالية للإنترنت.

3- مواقع مُعلم الطلاب

في كثير من الأحيان، يقوم العديد من أولياء الأمور بالاستعانة بمُعلم عبر الانترنت، لمساعدة أطفالهم في واجباتهم المنزلية، أو تقديم الدعم لطلاب الكليات.

كيفية استخدام مواقع معلم الطلاب

- قد يحتاج المصدر إلى اقتناء كمبيوتر خاص به وسرعة إنترنت عالية.

- يتم تحديد الرواتب على حسب الخبرة المطلوبة من قبل الشركات، ويتطلب بعضها أن يكون المستخدم لديه خبرة قوية، بينما تتطلب شركات أخرى خلفية تعليمية محددة.

- يمكن ربح مبلغ يتراوح بين 9 و30 دولار بناءً على الخبرى التعليمية والمادة التي يقوم بتدريسها.