الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف سائقين بالشركة القابضة للصوامع

أعلنت الشركة القابضة للصوامع والتخزين عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن حاجتها لشغل وظائف سائقي نقل ثقيل للعمل بالشركة بعقد مؤقت على أن يتم التقديم بدءا من اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر الجاري، في إطار حرص الشركة على توفير وظائف خالية للراغبين في الالتحاق بالشركة للعمل بها.

وأوضحت الشركة القابضة للصوامع والتخزين التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، والشروط والمستندات وكيفية التقديم.

الشروط المطلوبة لوظائف الشركة القابضة للصوامع والتخزين

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما في 1 يناير 2023.

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية حاصل على مؤهل دراسي متوسط أو دبلوم.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على رخصة درجة أولى مهنية.

- اجتياز الاختيارات الخاصة بالوظيفة سواء كانت الاختبارات نظرية أو عملية.

المستندات المطلوبة

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- صورة من شهادة الميلاد على أن تكون حديثة.

- صورة من رخصة القيادة.

- صورة شهادة المعاملة العسكرية.

خطوات التقديم للوظائف

- يتم تقديم طلبات التوظيف باليد باسم المهندس رئيس قطاع النقل بمقر الشركة بالإدارة العامة بـ1 ميدان السواح - سراي القبة - القاهرة.

- لن يلتفت للطلبات المقدمة عن طريق البريد أو المقدمة بعد الموعد المعلن عنه.

- لا يحق للمتقدم طلب الملف أو طلب صور المستندات أو أوراق الاختبارات.

- يعتبر المتأخر عن حضور الاختبارات في الموعد راسب في الاختبار.