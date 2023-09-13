قيادات من «الأزهر» تتابع اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم

تابع الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اختبارات بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف اليوم، التي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لمدة ثمانية أيام، يُجرى خلالها اختبار المتقدمين من عدد من محافظات الوجه البحري، إذ يبلغ عدد المتقدمين 3874 متسابقا.

وتشكلت لجان الاختبار التي بلغ عدد المقيدين بها 3874 متسابقا، من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر.

مقرات إجراء الاختبارات

وفي سياق سابق، صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن مقر الاختبارات بالجامع الأزهر، التي تضم المتقدمين من محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية والغربية والسويس والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وبور سعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، رابع مقرات إجراء الاختبارات التي وفرتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، تيسيرا على المتقدمين من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح «عودة»، أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة، ضمانًا للشفافية والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

رابط للاستعلام عن مقر وموعد الاختبار

وأعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، رابط للاستعلام، عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم، الدخول على رابط الاستعلام من هنــــــا