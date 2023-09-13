متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023؟.. إليك رابط الحصول عليها

متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023؟ سؤال يشغل بال طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني 2023 والمخصص لهم المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات، حيث انتهي التقديم لها أمس، بعد مد فترة المرحلة ليوم زيادة حرصا على مصلحة الطلاب.

متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023؟

وأجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تساؤل متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023؟، حيث أوضحت موعد ظهورها بأنها تكون تكون متاحة عقب الانتهاء من تسجيل الرغبات وغلق الموقع أمام الطلاب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. خلال ساعات

وذكرت مصادر بوزارة التعليم العالي أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون متاحا خلال الساعات المقبلة لطلاب الثانوية العامة المصرية المسجلين بالمرحلة والناجحين في امتحانات الدور الأول و الثاني، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة زيارة موقع التنسيق الإلكتروني 2023، من هنـــــــــــا للحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم والسري بعد اعتمادها من مكتب التنسيق، للتعرف على نتيجة الترشيح للجامعات والمعاهد.

موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يكون متاحا بالمجان، خلال إعلان نتائج المرحلة للطلاب المرشحين، ويبدأ بعدها مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب وفقا للقواعد والشروط التي أقرها المجلس.

تنسيق الشهادات الفنية

ومن ناحية أخرى يغلق موقع التنسيق الإلكتروني غدا الخميس باب تسجيل الرغبات لتنسيق الشهادات الفنية 2023 التجارية والصناعية والزراعية والسياحة، لتبدأ اللجنة العليا للتنسيق في فرز الرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرتها الوزارة.