نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالمحافظات.. اعرف الرابط

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة بجميع المحافظات، موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدورين الأول والثاني، وذلك بعدما تم إغلاق باب التنسيق خلال الساعات القليلة الماضية حتى يتسنى لهم معرفة أي كلية يلتحقون بها لتقديم الأوراق المطلوبة، والخضوع للكشف الطبي وإنهاء إجراءات الالتحاق قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن، كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بجميع المحافظات، وموعد ظهور النتيجة، والرابط، وخطوات معرفتها، في ظل ما تقدمه من خدمات لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في جميع المحافظات.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفيما يخص موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في جميع المحافظات، فإنّ وزارة التعليم والبحث العلمي، أعلنت في بيان سابق لها أنّه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة فور إغلاق الموقع أمام طلاب الدور الثاني، ثم عمليات المراجعة، ثم يجرى فتح الموقع مرة أخرى لتقديم طلبات تقليل الاغتراب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفيما يخص موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فإنّه يمكن للطلاب معرفتها فور الإعلان الرسمي عنها من خلال بوابة التنسيق الإلكتروني عبر الخطوات الآتية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

إدخال رقم جلوس الطالب.

إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة التالي ثم تظهر الكلية التي تم ترشيح الطالب لها.

يجب طباعة بطاقة الترشيح لأنّ الطالب يحتاجها في التقديم للكلية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات

وفيما يخص المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات المختلفة فإنّها تتمثل في الآتي:

بطاقة الترشيح + صورة منها.

شهادة الثانوية العامة + صورة منها.

شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة مميكنة + صورة منها.

صورة الرقم القومي للطالب.صورة الرقم القومي لولي الأمر.

استمارة بيانات الطالب ويحصل عليها من شئون الطلاب.