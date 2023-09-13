توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انتهاء العاصفة دانيال واستقرار الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ويكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 14-9-2023

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 15-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 16-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 الصغرى 28 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.