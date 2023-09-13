«الموسيقيين» توقف المطربة فيفي محمد عن الغناء وتحيلها للتحقيق

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف المطربة فاطمة محمد جابر، المُعروفة بـ«فاطمة محمد»، عن الغناء، وإحالتها للتحقيق.

التحقيق مع فيفي محمد

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيانٍ صحفي، إنه بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع المطربة فاطمة محمد جابر - وشهرتها فيفي محمد (تصریح سنوي - شعبة غناء) وتوصية الشؤون القانونية واستنادًا على قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، وبعد التداول مع النقيب العام ومجلس إدارة النقابة، تقرر النقيب العام سحب التصريح السنوي بالغناء بجلسة التحقيق.

ويأتي ذلك بجانب منعها من ممارسة مهنة الغناء وإبلاغ كافة المنشآت السياحية والمتعهدين ومنظمي الحفلات بهذا القرار.