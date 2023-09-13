أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة.. «3 خطط هتخليك تتكلم براحتك»

حولت الشركة المصرية للاتصالات we بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وهو عبارة عن نظام يمكّن العملاء من شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد المتبقي، ولذا يكثر التساؤل حول أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة بعد هذه التحديثات التي قدمتها الشركة.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة وأهم الشروط التي تحتوي عليها هذه النظم، وفقًا للشركة المصرية للاتصالات.

أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة

قدمت شركة WE عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من خطط أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة.

- دقائق لشبكة WE أرضي وموبايل، وهي دقائق بلا حدود بسعر 65 جنيها شهريًا.

- أرضي وموبايل دقائق بلا حدود، وهي عبارة عن 250 دقيقة للشبكات الأخرى بسعر 65 جنيه شهريًا.

- خدمات مضافة: إظهار رقم الطالب – التتبع ( تحويل المكالمات ).

شروط الاشتراك في باقات وي للتليفون الأرضي

- تعتبر باقة WE أرضي (120 دقيقة أرضي لشبكة وي + إظهار رقم الطالب) هي الباقة الأساسية على الخط الأرضي المنزلي.

- تعد قيمة الاشتراك الشهري للباقات غير شامل الضريبة.

- خدمة التتبع التي تتيح للعملاء تحويل مكالماتهم الأرضى إلى أي خط أرضي أو WE موبايل.

- خدمة إظهار رقم الطالب التي تتيح للعملاء معرفة رقم المتصل.

- دقائق الباقة تستهلك خلال نفس الشهر ولا يتم ترحيلها للشهر التالي.

- تطبق سياسة الاستخدام العادل لباقتي WE أرضي 35 و65 شهرياً (2500 دقيقة محلي أو لـWE موبايل + 1000 دقيقة محافظات).

- الدقائق الزائدة عن محتوى الباقة يتم احتسابها بالتعريفة العادية وتضاف قيمتها على الفاتورة التالية للعميل.

- عند الاشتراك في باقة WE أرضي 35 يتم إتاحة خدمة الاتصال بـ WE موبايل طبقا للإمكانية الفنية.

- بالنسبة لعملاء WE موبايل المحولين بنفس أرقامهم من شبكات أخرى يمكنهم الاستفادة من مزايا باقة WE أرضي من خلال إتاحة خدمة الموبايل لجميع الشبكات (بناء على رغبة العميل).

- عند الاشتراك في باقة WE أرضي 65 سيتم إتاحة خدمة الموبايل لجميع الشبكات.

- الاشتراك بخدمة الدولي بناءً على رغبة العميل.

طرق طلب الاشتراك على باقات WE أرضي

وبعد معرفة أسعار باقات التليفون الأرضي الجديدة يمكن طلب الاشتراك في أحد هذه الخطط، من خلال فروع WE، أو خدمة العملاء 111، أو على الموقع الإلكتروني للشركة، وفيه خطوات الاشتراك في هذه الباقات.