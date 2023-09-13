رسالة من بطل فيلم هجان بعد عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي (صور)

حظي فيلم هجان في عرضه العالمي الأول في الدورة الـ48 من مهرجان تورنتو السينمائي بردود فعل واسعة، خلال عرضه ضمن الفعاليات حيث يُشارك في قسم «ديسكفري».

ونشر المنتج محمد حفظي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا مع المخرج أبو بكر شوقي، عقب الانتهاء من عرض فيلم هجان في المهرجان، وعلق عليها قائلًا: «العرض العالمي الأول من فيلم هجان في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.. يضم فريق الفيلم المنتجين محمد حفظي وماجد السمان والمنتج المشارك رولا ناصر والمخرج أبو بكر شوقي مع نتالي هانتر يونج من المهرجان».

وأعرب الفنان عبد المحسن النمر، عن سعادته البالغة بمشاركة فيلم هجان في الدورة الـ48 من مهرجان تورنتو السينمائي، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: «فيلم هجان منافساً في مهرجان تورنتو بكندا.. للكاتب السعودي المتفرد مفرج المجفل، وللمخرج الرائع أبو بكر شوقي، وبمشاركة العديد من الزملاء النجوم إبراهيم الحساوي، عمر شامة، شيماء الطيب، وآخرين.. الإنتاج لـ إثراء.. أرامكو.. السعودية حاضرة بأكثر من تجربة في هذا المهرجان العالمي المهم».

أبطال وأحداث فيلم هجان

وتدور أحداث فيلم هجان في إطار درامي، حيث يتناول العمل قصة «مطر» وأخيه «غانم» اللذين يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة، ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه «مطر» لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بالناقة حفيرة، وعليه بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة.

فيلم هجان من بطولة عبد المحسن النمر، وعمر العطاوي، وشيماء الطيب، وعزام النمري، وتولين بربود، وإبراهيم الحساوي، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.