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محمد حفظي: فكرت أعتذر عن فوي فوي فوي في البداية

كتب:

بسمة شطا
11:44 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
المؤتمر الصحفي لفيلم فوي فوي فوي

المؤتمر الصحفي لفيلم فوي فوي فوي

كشف المنتج محمد حفظي عن كواليس موافقته على إنتاج فيلم فوي فوي فوي من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد العرض الخاص للفيلم.

محمد حفظي يفجر مفاجأة بشأن فيلم فوي فوي فوي

وقال حفظي، إنه في البداية فكر في الاعتذار عن الفيلم: «كنت بفكر ازاي هعتذر لعمر هلال المؤلف والمخرج عن الفيلم لأنه بتاع إعلانات فالموضوع هيكون مكلف أوي».

وتابع حفظي بأنه تفاجأ عندما قرأ السيناريو: «بس لقيت أن السيناريو حلو أوي متاخد بسلاسة وسهل علينا الموضوع وكمان أننا مش لوحدنا معانا شركاء وتيم كبير وحلو».

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