برنامج اقرأ الصيفي يشهد تفاعلا كبيرا بمسجد سيدي عبد الرازق بالإسكندرية

شهد برنامج (اقرأ) الصيفي تفاعلًا كبيرًا بمسجد سيدي عبد الرازق بالإسكندرية، كما أشاد والعلماء بالبرنامج.

حرص وزارة الأوقاف على بناء الوعي

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء الوعي بناءً كامًلا وسليمًا ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية اللقاءات التفاعلية داخل المكتبات من خلال برنامج (اقرأ) الصيفي.

تفاصيل برنامج اقرأ الصيفي

وشارك الدكتور محمد محمد عبدالله سلام رئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور وعميد المركز الثقافي الإسلامي بالعجمي، والمستشار الدكتور سمير عبد الله سعد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرؤوف الشربيني أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة القانون بدمنهور ببرنامج (اقرأ) الصيفي خلال الندوة التي أقيمت بمسجد سيدي عبدالرازق بالإسكندرية.

اهتمام وزارة الأوقاف بالدور الدعوي والتثقيفي

ويعد برنامج اقرأ واحداً من مبادرات النشاطات الصيفية لوزارة الأوقاف في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنيرمن خلال رسائلها المتعددة، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية.