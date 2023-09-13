هل تصل عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة؟.. هيئة الأرصاد تجيب

شهدت مصر منذ نحو 4 سنوات، سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، على مدار 24 ساعة متواصلة، وهو ما عرف حينها باسم عاصفة التنين لذلك كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها، باحتمالية عودة عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة من فصل الخريف.

ما هي عاصفة التنين؟

بحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإنّ منخفض التنين، أو ما يعرف باسم عاصفة التنين، يحدث نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية ومناخية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو الأمر الذي يترتب عليه انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة، والتي تعمل سقوط أمطار بكميات غزيرة.

هل تصل عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة؟

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من الصعب عودة عاصفة التنين مرة أخرى خلال الأيام المقبلة قبل بداية الخريف موضحًا أن معدل الأمطار في هذا الخريف سيكون أعلى من السنوات الماضية.

أشار «شاهين» خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن العاصفة دانيال أفرغت طاقتها المستمدة من البحر المتوسط، بمجرد خروجها من ليبيا ودخلت إلى مصر ضعيفة لم يسبب سوى نشاط رياح وأمطار خفيفة ومتوسطة، في حين أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن» أنه بدءا من غد الخميس سيكون هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، إذ تبدأ فرص سقوط الأمطار في التلاشي على كافة الأنحاء، ويهدأ نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتتحول إلى رياح طبيعية.