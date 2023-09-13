7 أخبار زائفة حول زلزال المغرب.. تعرف على الحقيقة

في أوقات الأزمات والكوارث تزداد الشائعات، لذا تحرص الجهات الرسمية في البلاد التي تقع فيها الأزمات على تفنيد الشائعات حرصا على دقة المعلومات ولمنع تفاقم الكوارث، هذا بالضبط ما أعلنت عنه وكالة الأنباء المغربية، عقب وقوع زلزال الحوز في البلاد مساء الجمعة 8 سبتمبر.

فندت وكالة المغرب العربي للأنباء عدداً من الأخبار الزائفة المنشورة، تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، 7 أخبار منها.

الحقيقة الأولى

أول خبر زائف كان بعنوان: « انتشال فريق الإنقاذ الإسباني طفلا لا يزال على قيد الحياة من بين الأنقاض».

وذكرت الوكالة المغربية أنه تم تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تمكن فريق الإنقاذ الإسباني من انتشال طفل لا يزال على قيد الحياة من بين الأنقاض في جماعة متضررة من الزلزال.

وأضافت أن هذا المقطع يوثق لعملية إنقاذ تم تصويرها في فبراير الماضي، بعد الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا.

الحقيقة الثانية

أما ثاني خبر مزيف كان بعنوان «عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي عدم القيام بأي عملية إنقاذ أو مساعدة على مستوى واحة سيدي ابراهيم، جماعة قروية بجهة مراكش».

وأشارت الوكالة إلى ان الحقيقة كانت عبارة عن تأكيد السلطات المحلية القيام بالتدخلات الضرورية منذ حدوث الزلزال، وأن عمليات الإنقاذ تتواصل وتم تفعيل مجموعة من التدابير بعين المكان.

الحقيقة الثالثة

أما ثالث الأخبار المزيفة كان بعنوان « تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انهيار مباني بالرباط»

فيما كانت الحقيقة الثالثة، حول هذا الخبر، أن السلطات المحلية أكدت لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يتم تسجيل أي انهيار جزئي أو كلي على مستوى العاصمة.

الحقيقة الرابعة

أما رابع الأخبار فكان بعنوان «مولود جديد من بين الناجين من زلزال الحوز»، وكانت الحقيقة الرابعة تفيد بأن مقطع فيديو قديم، نشر في مايو سنة 2019 لطفل متخلى عنه مباشرة بعد الولادة.

الحقيقة الخامسة

أما خامس الأخبار فكانت بعنوان «تعذر الوصول إلى القرى المتضررة بسبب ارتفاع خطر انتشار الأوبئة»، وكانت الحقيقة الخامسة تفيد بنفي السلطات المغربية حدوث هذا الأمر.

الحقيقة السادسة

أما الخبر الزائف السادس كان بعنوان «وجود جثث ضحايا في حالة تحلل في العراء وتحت الأنقاض»، وردت السلطات بالحقيقة السادسة التي أشارت إلى أن جميع الجثث التي انتشلت من تحت الأنقاض تم دفنها حيث تم دفن حتى الثلاثاء 2884 جثة.

الحقيقة السابعة

وسابع الأخبار الزائفة كان بعنوان «مصرع ستة أشخاص إثر سقوط صخور جبلية على طريق بإقليم تارودانت»، وكانت الحقيقة السابعة حول بحسب الوكالة المغربية كالآتي: «وفي اتصال أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء، نفت السلطات المحلية بشكل قاطع هذه المعلومات».

وضربت هزة أرضية قوية شدتها 7 على مقياس ريختر، المملكة المغربية ليلة الجمعة/ السبت، أودت بحياة وإصابة أكثر من 5000 شخص، بحسب بيانات وزارة الداخلية المغربية، وتم إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام.