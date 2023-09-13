توقعات عن موعد وصول عاصفة التنين لمصر.. هيئة الأرصاد ترد

بعد أن اجتاحت العاصفة دانيال الأراضي الليبية، ومرورها على مصر بسلام، يتساءل الكثير عن موعد وصول عاصفة التنين لمصر، وهي ذلك المنخفض الذي شهده مصر منذ نحو 4 سنوات، وأدى إلى تساقط أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، وعلى مدار 24 ساعة متواصلة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بعودة عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة في فصل الخريف المقبل، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

توقعات وصول عاصفة التنين لمصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لا يمكن التنبؤ إذا كانت عاصفة التنين سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، موضحًا أن معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية، وأن خريف هذا العام لن يأتي في موعده الطبيعي، بل سيأتي مبكرًا، مما يشير إلى أن عاصفة التنين إن أتت فسوف تأتي مع بداية فصل الخريف المقبل يوم 23 سبتمبر الجاري.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»: إنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات تقول إن عاصفة التنين سوف تصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد حتى الآن استقرارا في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ما هي عاصفة التنين؟

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن عاصفة التنين، تحدث نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة التي تؤدي إلى سقوط الأمطار بكميات كبيرة، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه بعض الكوارث البيئية.