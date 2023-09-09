أحمد موسى: زلزال المغرب الأعنف منذ 120 عاما

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بخالص العزاء إلى الملك محمد السادس، والشعب المغربي، في ضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب مدينة مراكش فجر اليوم السبت، مشيرا إلى أن هذه الهزة الأرضية تعتبر الأعنف منذ 120 عاما.

البحث عن مفقودين تحت الأنقاض

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن زلزال المغرب المدمر أودى بحياة أكثر من 1000 شخص ونحو 1000 شخص مصاب، وجار البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وأضاف موسى، أن جميع مؤسسات الدولة بداية من الرئيس السيسي ووزارة الخارجية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، بالإضافة النائب محمد أبو العينين، قدموا التعازي للشعب المغربي والملك محمد السادس.

وأوضح أن الجميع يدعم ويساند الشعب المغربي، وما حدث في مراكش سبب حالة حزن كبيرة سواء في الوطن العربي أو دول العالم المختلفة.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، عدة فيديوهات جرى التقاطها خلال اللحظات الأولى لزلزال المغرب المدمر، التي أظهرت حالة من الرعب والفزع لدى سكان مدينة مراكش.

قرية مغربية كاملة دمرت بالكامل

ولفت أحمد موسى إلى أن هناك قرية مغربية كاملة دمرت بالكامل عقب زلزال المغرب المروع، وجار البحث عن ناجين تحت الأنقاض، كما أن الجيش المغربي شارك في نقل مصابي الزلزال المدمر.

وأشار «موسى» إلى أنه جرى إطلاق حملات للتبرع بالدماء لأن هناك إصابات خطيرة للغاية بين المصابين الناجين من زلزال المغرب المدمر، موضحًا أنه أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.