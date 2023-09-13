«التحالف الوطني» ذراع الدولة الخدمية يصل محطة المنوفية (ملف خاص)

قبل عام ونصف العام، أُطلق ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، باعتباره التحالف الأول من نوعه فى مصر الذى يضم الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلى الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة فى مساعدة محدودى الداخل، ليمثل التحالف «ظهيراً خدمياً للدولة»، يهدف إلى تعزيز الشراكة وتوحيد جهود العمل الخيرى لخدمة الفئات المستهدفة، وكان من أوائل الموقّعين على ميثاق التحالف، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان، وبنك الطعام المصرى، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه، كما وقَّعت أيضاً الهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة راعى مصر، وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع، وجمعية الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة.

وشهدت محافظة المنوفية مؤتمراً حاشداً، أمس، لعرض إنجازات ومشروعات التحالف الوطنى فى المحافظة بحضور عدد من المشاركين والمتطوعين والسياسيين والقيادات التنفيذية فى المحافظة، وتستعرض «الوطن» فى هذا الملف ما تم إنجازه من قِبل التحالف الوطنى فى محافظة المنوفية والمشروعات التى تم تنفيذها سعياً لتطوير مبادراته الخدمية.