خطوط سير نقل طلاب جامعة المنصورة الأهلية.. منها «الاستاد» و«الطيران»

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، توفير خطوط سير ونقل لطلاب الجامعة، وتحديد نقاط التجمع من وإلى مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

خطوط سير نقل الطلاب من وإلى المنصورة

وتستعرض «الوطن» لقرائها والطلاب من مدينة المنصورة الراغبين في الاشتراك بوسائل النقل بجامعة المنصورة الأهلية، أماكن التجمع وخطوط السير كالآتي:

- الخط الأول الاستاد: «سندوب، الاستاد، مسجد السلام، مطعم الشال، ناصية الترعة، ناصية سامية الجمل، ناصية العبور، حي الجامعة من السريع»

- الخط الثاني الطيران: «مصر للطيران، قناة السويس أمام خير زمان، مبنى محافظة الدقهلية، عمر أفندي، طلخا الموقف القديم، العواضي، ميت عنتر، كوبري شرنقاش».

- الخط الثالث رمادا: «مكتب البريد، نادي الجزيرة، فندق رمادا، شارع جيهان، بوابة الجلاء، القرية الأولمبية، توشكى، كوبري الجامعة».

- الخط الرابع أحمد ماهر: «القرية الأولمبية، مول الجامعة، برج الشيماء، تقاطع 6 أكتوبر، البارون، بنك ال cib، جي الجامعة من على الطريق السريع، صينية كوبري الجامعة».

تجهيز أحدث أسطول من الباصات للنقل

وأعلنت الجامعة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، تجهيز أحدث أسطول من الباصات للنقل، وإعلان خطوط سير وسائل نقل الطلاب وأماكن التجمع والمواعيد، واستمرار فتح باب الحجز للعام الدراسي 2023-2024، وفي حال الاشتراك بوسائل النقل يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى إدارة النقل والحركة للتنسيق والحجز بالجامعة.