تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2023.. إليك التفاصيل

تستعد جامعة المنصورة الأهلية لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد، وجرى عمل كافة الاستعدادات في مختلف الكليات والبرامج المتاحة بالجامعة، لذا يرغب الكثير في معرفة تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2023.

معرفة تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2023.

وكانت الجامعات الأهلية تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2023، والتي جاءت في مختلف التخصصات كالآتي:

- كلية الطب 80%

- كلية أسنان 78%

- العلاج الطبيعي 76%

- الصيدلة 72%

- الهندسة 68%

- الاقتصاد والإدارة 55%

برامج جديدة بجامعة المنصورة الأهلية

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية أنه يجرى بحث الاستعدادات لبدء الدراسة بعدد 6 برامج جديدة بالعام الدراسى الجديد وهى:

- برنامج البكالوريوس فى علوم التمريض بكلية التمريض

- برنامج التسويق الرقمى والعمليات الالكترونية، وبرنامج ريادة الأعمال الالكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية

- برنامج هندسة العمارة المستدامة، برنامج الهندسة الطبية، وبرنامج الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة

خطط استقبال الدفعة الجديدة بالمنصورة الأهلية

وقامت جامعة المنصورة الأهلية بوضع خطة من أجل استقبال طلاب الثانوية العامة الجدد، وجاهزية المعامل المركزية والورش الهندسية والمدرجات والقاعات الدراسية.

ويمكن للطلاب التقديم في جامعة المنصورة الأهلية من خلال الموقع المحدد للجامعة من هنا، والقيام بالتقديم في الكلية المراد الالتحاق بها والبرنامج من ضمن البرامج المختلفة في الجامعة.