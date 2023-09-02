رئيس جامعة المنصورة الأهلية: وحدات إسكان الطلاب ستكون مجهزة بأعلى مستوى

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت، العمارات السكنية التي تسلمتها الجامعة بمدينة المنصورة الجديدة والتي تم تخصيصها للإسكان الجامعي للطلبة، وطالبات، وأعضاء هيئة تدريس، وعاملين، إذ جرى تسلم عدد 10 عمارات سكنية والتي تُبعد عن مقر جامعة المنصورة الأهلية 3 دقائق بوسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب.

تجهيز المدن الجامعية بالمنصورة الأهلية

وأكد «خاطر» في بيان، أن عمارات ووحدات الإسكان الجامعي بمدينة المنصورة الجديدة ستكون مجهزة بأعلى مستوى على أحدث الأنظمة الفندقية، وتتميز بتوفير كافة الخدمات لتيسير الإقامة والإعاشة للطلبة والطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى منظومة الصيانة والنظافة ومنظومة الأمن والحراسة.

التقديم للمدن الجامعية بالمنصورة الأهلية

وأوضح أنه سيجرى الإعلان عن شروط وضوابط الإسكان قريبًا من خلال الصفحة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي للجامعة الأهلية، من أجل بدء التقديم بها لطلاب الجامعة في مختلف الكليات والبرامج بعد التقديم والقبول بجامعة المنصورة الأهلية وفقًا للتنسيق المحدد لكل الكليات بها.