ختام أسبوع شباب الجامعات الـ13 بحلوان بمشاركة أكثر من 3000 طالب

اختتمت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الـ13، في رحاب جامعة حلوان، بمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة من مختلف كليات ومعاهد مصر بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ختام أسبوع شباب الجامعات

شهد ختام أسبوع شباب الجامعات، عددا من الفعاليات والأنشطة والعروض التي قام بها طلاب كليات التربية الرياضية والفنية والموسيقية والتطبيقية، بجانب تكريم الفرق الفائزة في الجولات والمسابقات التي جرى تنفيذها على هامش الأسبوع.

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة حلوان نجحت في تنظيم أسبوع شباب الجامعات الـ13، موضحا أن التعليم العالي والجامعات تحرص على أن تكون الأنشطة طوال العام الدراسي والإجازات، لإعداد شاب رائد وطموح ومتكامل من جميع النواحي التي توهله لسوق العمل محليا ودوليا.

أضاف الوزير، أن الطالب هو الأساس في بناء مستقبل الوطن، موضحا أن الأسبوع شهد أنشطة ومسابقات مختلفة بجميع المجالات، ولأول مرة يشارك طلاب من جميع الجامعات المصرية والمعاهد.

ووجه وزير التعليم العالي حديثه للطلاب: «أنتم حلم الوطن، ونعمل على إعدادكم لأن البلد محتجاكم، وهنبنبي عليكم مستقبل وطن».

بدوره، قال الدكتور السيد قنديل، إن جامعة حلوان، هي الجامعة الأم للأنشطة الطلابية في القاهرة الكبرى، بل وفي مصر والمنطقة العربية، لاحتوائها على كل التخصصات المتعلقة بالأنشطة الطلابية.

أضاف أن الجامعة تبنت فكر إعداد خريج قادر على تحمل المسؤولية يستطيع أن يكون إنسانا أمينا قويا قادرا على خدمة مجتمعه، وبالتالي بدأنا في تنفيذ مخطط أن تكون كل لمسة في أسبوع شباب الجامعات بأيدي الطلاب أنفسهم دون دخول أي عناصر خارجية.