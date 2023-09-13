موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد 2023 في المحافظات من المحتمل أن يتم الاعلان عنه في غضون الساعات القليلة المقبلة، حيث انتهت عمليات تسجيل رغبات الطلاب يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة في غضون 72 ساعة من غلق عمليات التسجيل الخاصة بالمرحلة الثالثة.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد في المحافظات

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد 2023 في المحافظات سيكون عقب مرور 72 ساعة، أي خلال 3 أيام متصلة، من غلق باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، ووفقا لذلك فإن عملية تسجيل الرغبات انتهت يوم الاثنين الماضي، أي أن موعد إعلان النتيجة سيكون غدا الخميس.

بدء الكشف الطبي بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد

وأوضح المصدر، أنه بعد إعلان موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات والمعاهد في المحافظات ستبدأ وزارة التعليم العالي في إرسال كشوف الطلاب المقبولين بكل كليات المرحلة الثالثة وفق الحد الأدني للقبول للجامعات الحكومية، ثم تبدأ أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد والذي تحدده كل جامعة علي حدة، يتم عقب ذلك تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ثم دفع المصروفات الدراسية التي تختلف من جامعة إلي جامعة ومن كلية إلي كلية، وذلك قبل انطلاق العام الجامعي الجديد 2023-2024 في أول شهر أكتوبر المقبل.