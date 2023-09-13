نائب رئيس «الأورمان»: تحالف العمل الأهلي نجح في توسيع الترابط بين المؤسسات الخيرية (حوار)

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن إنشاء مظلة عمل واحدة للمؤسسات الخيرية فتح آفاقاً من التعاون والتنسيق بينها، مضفياً أن حوكمة قاعدة البيانات التى يعتمد عليها التحالف فى توزيع المقتنيات على المستفيدين أسهمت بشكل كبير فى توزيع النطاق الجغرافى للجمعيات الخيرية، إذ منحتهم حقوقهم بالتساوى دون أى زيادة أو نقصان.

محمود فؤاد: نساعد الأسر البسيطة بقروض لعمل مشروعات

وأشار نائب رئيس جمعية الأورمان إلى أن المؤسسة نفذت عدداً كبيراً من الأنشطة الخيرية بمحافظة المنوفية، تمثلت فى مساعدة الأسر البسيطة والأكثر احتياجاً من خلال منحهم قروضاً لعمل مشروعات من شأنها تحسين مستوى دخل الأسرة، وإلى نص الحوار:

حدِّثنا عن أنشطة المؤسسة داخل محافظة المنوفية.

- المؤسسة موجودة بصفة مستمرة مع المواطنين بكافة المحافظات فى كل المناسبات، وبخصوص أنشطتنا داخل محافظة المنوفية فقد نفذت المؤسسة الكثير من الإنجازات والمبادرات، من أبرزها مبادرة زواج اليتيمات، إذ استطاعت المؤسسة أن تجهز 735 من اليتيمات وتمنحهن معدات الزواج، كما أقدمت المؤسسة على مساعدة الأسر البسيطة والأكثر احتياجاً، من خلال منحهم قروضاً لعمل مشروعات من شأنها أن تحسن مستوى دخل الأسرة، فضلاً عن منح قروض لـ1905 مستفيدين من أبناء المحافظة، وسداد 164 ديناً متراكماً.

ولم تغفل المؤسسة عن مساعدة متحدى الإعاقة وذوى الهمم من أبناء المحافظة، إذ وزعت 364 جهازاً طبياً على الحالات المستعصية والمتعثرة مادياً، إضافة إلى إجراء 3884 عملية جراحية للمكفوفين و2698 عملية قلب مفتوح للمرضى المتعثرين مادياً، فضلاً عن تنظيم سلسلة من المعارض المدرسية لتوزيع الأدوات والملابس بالمجان.

من وجهة نظرك.. كيف اهتمت الدولة بالعمل الأهلى خلال الفترة الماضية؟

- لا يوجد أدنى شك فى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً للعمل الأهلى التنموى خلال السنوات الأخيرة، وظهر ذلك من خلال تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاماً للعمل الأهلى فى مصر، والذى كان يهدف لتعزيز سبل مقومات العمل الأهلى، فضلاً عن التسهيلات التى تقدمها الدولة للجمعيات الأهلية من حين لآخر لتوسيع أنشطتها.

نسعى لإطلاق مشروعات تنموية متوسطة وصغيرة لدمج الأسر الأكثر احتياجاً فى سوق العمل.. والتحالف يغطى 100٪ من صعيد مصر

وهل هناك استراتيجية سينفذها التحالف الوطنى مستقبلاً؟

- نحن كمؤسسات خيرية وأعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى ليس لدينا سقف لطموحاتنا فى مساعدة الأسر البسيطة والأكثر احتياجاً، ونتطلع دائماً إلى تقديم الخدمات فى كل وقت ومناسبة، ولكن دعنى أسرد ما نود أن نقدمه خلال الفترة المقبلة، إذ نسعى لإطلاق مشروعات تنموية متوسطة وصغيرة باسم التحالف، لدمج الأسر الأكثر احتياجاً فى سوق العمل ورفع مستواهم المعيشى، فضلاً عن المشروعات الصحية التى نسعى لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، والتى تهدف إلى معالجة أهالينا من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى إجراء الفحوصات والعمليات الطبية بالمجان، من خلال بروتوكولات تعاون تربط المؤسسات الخيرية ببعضها البعض.

ما جهود التحالف الوطنى فى محافظات الصعيد؟

- التحالف الوطنى يغطى 100٪ من صعيد مصر بداية من الفيوم وحتى أسوان وتتنوع أنشطته بين المبادرات والأنشطة الموسمية، مثل كراتين الغذاء وتوزيع البطاطين فى برد الشتاء وصكوك الأضاحى واللحوم، وللتحالف دور فى الحالات الطارئة فضلاً عن مساهمته فى الجانب الصحى، حيث يقوم بإجراء عمليات العيون والقلب للأهالى الأكثر احتياجاً بالاضافة إلى توفير سماعات الأذن والأجهزة التعويضية، ونحرص على توفير كافة أشكال الدعم لأهالى الصعيد غذائياً وطبياً.

نظام الحوكمة

التحالف الوطنى للعمل الأهلى منذ تأسيسه كان الهدف الرئيسى له هو توحيد العمل الأهلى تحت مظلة وراية واحدة، وبالفعل نجحت التجربة، فنظام الحوكمة فى قاعدة البيانات التى يعتمد عليها التحالف فى سياساته نجحت فى توزيع المقتنيات التى تقدمها الجمعيات الأهلية للمستفيدين بشكل عادل وصحيح، وأصبح اسم المستفيد مدرجاً بالقاعدة ومدرجاً معه اسم الجمعية التى يتسلم منها العينة، سواء كانت ملابس أو مواد غذائية أو غيرها.