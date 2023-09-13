رئيس المركز المصري للدراسات: الدول الكبرى تعيش حالة استقطاب حاد

قال الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك نظاما عالميا جديدا قيد التشكل، ومن الممكن أن يكون لمصر دور في هذا النظام الجديد، ووضع السياسات الجديدة التي ستحكم النظام الجديد.

الدول الكبرى

ولفت عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية ten، مساء الأربعاء، إلى أن الدول الكبرى تعيش حالة من الاستقطاب الحاد ، وشكل المنافسة التجارية أخذت أوضاعا متقدمة، حيث يحاول كل طرف اجتذاب حول مجموعة من الحلفاء، وهذا ما جعل قيام بعض الدول الجنوب تتحدث على ضرورة أن يستطع العالم لصوت الجنوب.

الغياب الروسي والصيني

وتابع بأن التفات البريكس لمجموعة من الدول مثل مصر يعبر عن الاستماع لصوت دول الجنوب، مشيرًا إلى أن الغياب الروسي والصيني عن مجموعة الـ20، رسالة تعبر عن الانسحاب من هذه المنظمة لصالح المنظمات الجديدة التي ستكون قائدة للمشهد العالي في المرحلة المقبلة.