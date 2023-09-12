حفتر: نشكر الرئيس المصري على إرساله مساعدات إغاثية للشعب الليبي

تقدم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ما وجه به من مساعدات إغاثية لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال، التي ضربت البلاد، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

القيادة العامة للقوات المسلحة

وقال حفتر، في كلمة مسجلة: «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تواصل عمليات الإنقاذ، ونسخر كل الإمكانات من أجل التغلب على آثار الكارثة».

وأشار إلى أنه وجه بضرورة البدء الفوري لإعادة تمهيد الطرق وإعادة الخدمات، خاصة بعد تشريد مئات الآلاف من الأسر جراء السيول.

وأوضح أنه يناشد الجميع للمساعدة بإعادة إعمار المدن التي تعرضت للكارثة، وتقدم بالشكر لمن قدم يد العون لليبيا في هذه اللحظات الحرجة، وأسمى آيات التقدير للمساعدات التي قدمتها الدول العربية.

حصيلة ضحايا الفيضانات

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية وحدها إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، أسامة حماد، في بيان، «أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، والوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا».

وطالب رئيس الحكومة الليبية المكلف، العناصر الطبية والطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورًا لتقديم المساعدة.