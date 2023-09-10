السكة الحديد: إضافة 7 عربات درجة ثالثة لقطار 969 السياحي «القاهرة - دمياط»

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتباراً من اليوم الأحد، تعديل تركيب قطار 969 سياحي «القاهرة - دمياط» بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي، في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

استمرار جميع أعمال تطوير المنظومة بالكامل

وأكّدت هيئة السكة الحديد في تقرير لها، استمرار جميع أعمال تطوير المنظومة بالكامل سواء نظم الإشارات أو إضافة نوعيات جديدة من القطارات أو تحويل مزلقانات السكك الحديدية إلى كباري، موضحة أنَّ جميع الأعمال تتم وفق المعايير والمواصفات العالمية.

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد وفي مقدمتها خط السكة الحديد الرئيس في شبكة السكك الحديدية وهو خط «الإسكندرية - القاهرة - أسوان» قد تمّ إنهاء أعمال تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة على خط «القاهرة - إسكندرية» بطول إجمالي 208 كيلومترات.

إنهاء أعمال تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة

وأكّدت إنهاء أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة على خط «بني سويف - أسيوط» بطول 250 كيلومترًا، وتم إنهاء أعمال تطوير نظم الإشارات على خط «أسيوط - سوهاج - نجع حمادي» بطول 180 كيلومترًا بنسبة تتجاوز 90% وجار العمل في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط «نجع حمادي - الأقصر» بطول 118 كيلومترًا.