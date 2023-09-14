«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المنقولات الزوجية

يناقش مجلس النواب خلال جلساته المزمع عقدها في دور الانعقاد الرابع عددا من التشريعات الاجتماعية والمقدمة من النواب، أبرزها مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية والمقدم من النائب محمود عصام، حيث يعد في أولوية مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وتجيب «الوطن» على الأسئلة الخاصة بمشروع قانون المنقولات الزوجية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية

- ماهي المنقولات الزوجية؟

أثاث المنزل والأجهزة الكهربائية وملابس العروس

- ماهي الفئات التي يخاطبها مشروع قانون المنقولات الزوجية؟

ينظم مشروع القانون حقوق الرجل والمرأة قبل عقد القران.

- كيف ينظم مشروع القانون الجديد كتابة وثيقة المنقولات الزوجية ؟

يتم توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهر للزواج، ويشتمل علي كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين.

- كيف يساهم مشروع قانون المنقولات الزوجية في حفاظ حقوق كلا الطرفين ؟

تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، ويتم دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقاري، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.

الهدف الأساسي من إعداد القانون الجديد

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المنقولات الزوجية أن الهدف الأساسي من إعداد القانون الجديد والمقدم من النائب محمود عصام هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، وبالتالي فأن قائمة المنقولات ستتحول من محرر عرفي يستخدم في الإثبات إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي.