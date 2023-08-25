قانوني يوضح عقوبة تبديد المنقولات الزوجية.. تصل للحبس 3 سنوات

يعتبر تبديد المنقولات الزوجية من أشهر الجرائم في محاكم الأسرة بين الأزواج عقب انفصال الطرفين فتلجأ الزوجة للحصول على كامل حقوقها والفرش والذهب وفي حال تلفهم تقدم على رفع قضية تبديد، ونشرح لكم في السطور التالية عقوبة تبديد قائمة المنقولات والتلاعب والتزوير فيها.

قال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إن عقوبة تبديد المنقولات الزوجية جنحة قد تصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة 3 سنوات، وتسقط عقوبة التبديد بمضي 3 سنوات في حالة كون الحكم غيابياً و5 سنوات من الحكم الحضوري.

تقديم صورة من القائمة

وأضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة تقديم الزوجة لصورة ضوئية من قائمة المنقولات الزوجية دون تقديم الأصل، في هذه الحالة يكون للزوج الحق في وقف الصورة الضوئية وطلب الزوج تقديم أصل القائمة لأن الزوجة لم تقدم الأصل، وفي حالة عدم تقديم الزوجة لأصل القائمة فيحكم القاضي ببراءة الزوج.

التلاعب في القائمة

وأوضح أنه في حالة وجود أي تزوير أو تلاعب أو قشط في القائمة فيحق للزوج أن يطعن على القائمة بالتزوير، ويقوم الزوج بطلب إحالة القائمة للطب الشرعي لفحصها وعرضها على خبير، وفي حالة ثبوت أن القائمة، تم التلاعب فيها فيحكم القاضي ببراءة الزوج بل ويحق للزوج أن يرفع دعوى تعويض على طليقته.