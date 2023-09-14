موعد وأوراق التقديم لكلية الآداب بجامعة المنصورة.. اعرف الخطوات 

يتطلع خريجو الثانوية العامة سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية لمعرفة موعد وأوراق التقديم في كلية الآداب بجامعة المنصورة، خاصة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية.

موعد التقديم لكلية الآداب بجامعة المنصورة

وحددت جامعة المنصورة موعد بدء التقديم في كلية الآداب بجامعة المنصورة في مختلف الأقسام، والذي بدأ يوم 9 سبتمبر.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الآداب بجامعة المنصورة

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الآداب بجامعة المنصورة كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة

- صور شخصية

- صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

التسجيل للكشف الطبي لكلية الآداب بجامعة المنصورة

ويمكن التسجيل للكشف الطبي من خلال نظام ابن سينا، وعمل الإجراءت التالية:

- الدخول على موقع ابن سينا

- تسجيل الدخول بالبيانات الخاصة بالطالب المدونة في شهادة إتمام الثانوية العامة

- دفع الرسوم بعد ظهور كود الفوري الخاص بالكشف الطبي لجامعة المنصورة

- يظهر للطالب اليوم والمكان المحدد من أجل عمل الكشف الطبي علي أن يجري الطالب في الميعاد المحدد ويسمح للطالب بالتسجيل مرة أخري في الكشف الطبي في حالة عدم الذهاب في المرة الأولي علي أن يقوم الطالب بعمل الخطوات السابقة للتقديم في الكشف الطبي مرة أخرة.