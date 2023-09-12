يتطلع كثيرون من خريجي الثانوية العامة 2023، لمعرفة موعد التقديم في كلية الصيدلة جامعة المنصورة، والأوراق المطلوبة بها، من أجل سرعة التقديم بعد قبولهم في تنسيق المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات المصرية.

موعد التقديم في كلية الصيدلة جامعة المنصورة والأوراق المطلوبة

وحددت جامعة المنصورة موعد التقديم في كلية الصيدلة جامعة المنصورة والأوراق المطلوبة، إذ يبدأ التقديم في الكلية من يوم 9 سبتمبر، على أن يقوم الطلاب بتجهيز الأوراق المحددة من أجل التقديم بها وهي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة

- صور شخصية للطلاب

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- بطاقة الترشيح لكلية الصيدلة جامعة المنصورة

ويجب على الطلاب عمل الكشف الطبي لكلية الصيدلة جامعة المنصورة، من خلال الدخول علي نظام ابن سينا وعمل الإجراءات اللازمة، وهي إدخال البيانات، ودفع الرسوم المحددة للكشف الطبي ليظهر الموعد والمكان وعلى الطالب الالتزام بالموعد والمكان المحدد للكشف الطبي، ويقوم الطالب بتقديم كل تلك الأوراق من أجل القبول بالكلية.