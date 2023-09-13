مدير الوكالة الأمريكية: الاستثمار في التعليم بمصر يمثل أولوية لدينا

أكد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID‎ في مصر، أن الاستثمار في التعليم بمصر يمثل اولوية مهمة لدى الوكالة، مشيدًا بجهود الدكتور رضا حجازي في مشروع إصلاح التعليم في مصر، الذي يسير بسرعة لافتة.

وأشار مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أنه يتفق مع رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في أن الإصلاح والتطوير يبدأ من الاستثمار في المعلمين.

تطوير المعلم وبناء قدراته

‏‎وأعرب عن سعادته بالشراكة مع الوزارة لتطوير المعلم وبناء قدراته، والتعاون في مشروع مدارس STEM، والسعي نحو التوسع فيه، ليستفيد منه الطلاب المصريين، وذلك وفق بيان لوزارة التربية والتعليم.

‏‎كما أشاد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بزيارته لإحدى مدارس التعليم المجتمعي بمحافظة بني سويف، وتزويد فصولها بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تساعد على التعلم.

مدارس التعليم المجتمعي أحد المحاور المهمة في خطة الوزارة

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التعليم المجتمعي هي أحد المحاور الهامة في خطة الوزارة الاستراتيجية حيث إنها تعمل على معالجة التسرب من التعليم ومنح الطلاب فرصة ثانية كحق من حقوق الإنسان فضلًا عن أنها تتمتع بنظام الإسراع التعليمي.