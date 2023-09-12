درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. هل تتأثر بالعاصفة دانيال؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، متوقعة أن يسود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط الرياح على بعض المناطق، تأثرًا بتبعات العاصفة دانيال.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس شديد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على شمال البلاد وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، العظمى والصغرى على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 33 - 25.

- السواحل الشمالية: 31- 24.

- جنوب سيناء: 40 - 30.

- شمال الصعيد: 35 - 24.

- جنوب الصعيد: 41 - 29.

العاصفة دانيال

ووفقًا لما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن البلاد تشهد حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، منذ أمس الاثنين، والمتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة؛ نتيجة تأثرها بالعاصفة دانيال، التي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، فضلا عن الظواهر الجوية الأخرى المصاحبة لها، التي تتمثل في زيادة انتشار وسرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى الأمطار الرعدية والغزيرة على بعض المناطق من الجمهورية.