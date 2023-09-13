بشرى سارة من الأرصاد بشأن درجات الحرارة اليوم.. تنخفض على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن درجات الحرارة اليوم، إذ من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية، درجات الحرارة السائدة اليوم على أغلب الأنحاء، وفقًا لما بيَّنته هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-9-2023

وجاءت درجات الحرارة اليوم، على النحو التالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 33 24

أكتوبر 34 24

بنها 33 25

دمنهور 32 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 26

السويس 34 25

العريش 32 25

رفح 32 26

رأس سدر 36 27

نخل 35 17

كاترين 31 14

الطور35 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 37 30

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 28 22

السلوم 28 22

سيوة 31 23

رأس غارب 37 29

الغردقة 37 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 30

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 27

أبو سمبل 38 28

توابع العاصفة دانيال

من المتوقع أن تتعرض السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء لأمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على بعض الأنحاء، بينما تتعرض القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء لنشاط الرياح على فترات متقطعة، ننتيجة لتبعات العاصفة دانيال، التي اجتاحت البلاد صباح قبل أمس الإثنين.