استقر سعر الدولار اليوم الخميس 14-9-2023 في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات، حيث سجل اليوم في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار اليوم، حسب ما أوضحته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات بالبنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات بالبنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات ببنك مصر فسجل 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة فسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.