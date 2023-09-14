«الآثار»: مفيش قطعة خرجت من مصر بطريقة غير شرعية إلا وهترجع «عاجلا أم آجلا»

قال شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية مستنفرة بكل مؤسساتها من أجل استرداد كل القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، متابعا: «مفيش قطعة خرجت بطريقة غير شرعية إلا وسنستردها آجلا أم عاجلاً».

عبد الجواد: استرداد مصر لعدد 5 آلاف قطعة أثرية في 2020

وأضاف «عبد الجواد»، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن مصر نجحت في استرداد 5 آلاف قطعة أثرية في عام 2020، منوها بأن هناك إجراءات تتم بكل سرية من أجل استرداد القطع الأثرية المهربة.

تجارة الآثار كانت مشروعة في مصر حتى عام 1983

وأوضح أن تجارة الآثار كانت مشروعة ومقننة في مصر حتى 1983، لافتا إلى أن تجار الآثار كانوا من إسكندرية إلى أسوان، أما الآن وبعد إصدار قانون منع تجارة الآثار أصبح هؤلاء حائزون فقط لما معهم من قطع أثرية وغير متاح لهم بيعها، وهناك لجان تفتيش تمر على هؤلاء بصورة منتظمة للتأكد من عدم تصرفهم في أي من القطع التي بحوزتهم.

وأشار إلى أن مصر قامت بتعديل قانون الآثار في 2010، ووصلت عقوبة التجارة بالآثار إلى المؤبد، والغرامة 5 ملايين جنيه.

وتابع مدير إدارة استرداد الآثار، «وقعنا اتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية، وعندما خطط قصيرة الأجل ودي بنتبعها مع القطع الأثرية المعروضة للبيع بالمزادات ومواقع البيع، وخطط طويلة الأجل بالنسبة للقطع الموجودة بالمتاحف والأماكن المعرفة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل استردادها».