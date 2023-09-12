تقارير روسية: أوكرانيا تقصف دونيتسك 108 مرات خلال يوم فقط

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، 108 مرات، باستخدام 338 ذخيرة، من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، لاري جونسون، إن روسيا ستكون آخر من يلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يقع ضحية لاستفزازات الغرب الذي يساعد القوات الأوكرانية على تنفيذ هجمات في عمق روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بوتين: لم يضرب قواعد بولندا وألمانيا ورومانيا

وأضاف جونسون، أن بوتين، لم يضرب قواعد بولندا وألمانيا ورومانيا، ولم يبتلع الطعم الغربي، الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير، وأوضح المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، أن الحلفاء فشلوا في إنتاج معدات عسكرية لإمداد القوات الأوكرانية بحزم مساعدات عسكرية جديدة، ولم يكونوا مستعدين لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا.

من جانبه، سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لـ«المنتدى الاقتصادي الشرقي»، اليوم الثلاثاء، وسيعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية، بما فيها مع نائب رئيس لاوس باني ياتوتو ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني «تشانج قوه تشينج».

ويعقد «المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن» في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر في فلاديفوستوك، وموضوعه الرئيسي هذا العام هو «نحو التعاون والسلام والازدهار»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.