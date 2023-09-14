هل ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى بسبب منخفض الهند؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس الأيام القادمة، حسب ما أوضحته الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، وتقارير الطقس اليومية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءا من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل، بين درجة ودرجتين، بسبب عودة تأثير منخفض الهند الموسمي الحار.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لا يعني عودة الموجة الحارة، حيث إنّ نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وعدد من محافظات المطلة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب الوجه البحري، وصولا إلى محافظات الصعيد، سيقلل الإحساس بالارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، كما تخفف الرياح الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بسبب مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط محمل بالبخار.

درجات الحرارة الجمعة 15-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 16-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 17-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.